تركيا والسلطة الفلسطينية توقعان 9 اتفاقيات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت تركيا والسلطة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسع اتفاقيات على هامش انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بخصوص التعاون في مجالات البروتوكول والبيئة والمياه والقضاء، وتبادل وثائق الأرشيف التابعة للأوقاف في فترة الدولة العثمانية، إضافة إلى شملت مذكرة تفاهم بخصوص التعاون في تأهيل الشرطة والاعتراف المتبادل برخص القيادة واتفاقية البلد المضيف بين وقف المعارف التركي والحكومة الفلسطينية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الريادة والتمكين الفلسطينية، ورئاسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونظيرتها التركية.

وترأس وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وفد بلاده في اجتماعات اللجنة الوزارية التي تضم مسؤولين من وزارات ومؤسسات حكومية.

ولاحقا اجتمع الوزير التركي مع الرئيس محمود عباس الذي أطلعه على "آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وأشار عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى أعمال القتل الإسرائيلية اليومية ومواصلة سياسة الاستيطان المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وهدم منازل المواطنين وطرد السكان الفلسطينيين.

وأكد أن فلسطين حريصة على التزاماتها المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية، والعمل من أجل خلق أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشاد عباس بالدعم الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، مؤكدا أهمية مواصلة عمل اللجنة المشتركة الفلسطينية- التركية، لتعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، أكد وزير الخارجية التركي موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا ستواصل "الوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في كفاحهم من أجل دولة مستقلة ذات سيادة".

وأضاف أن "الجميع يعلم الأهمية التي توليها تركيا للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية تلقى دعم جميع الأحزاب السياسية في تركيا".

وشدد تشاووش أوغلو على أن "الخطوات أحادية الجانب والاستيطان غير القانوني والإخلاء القسري، دمر أرضية السلام"، مشيرا إلى أن الأحداث في المسجد الأقصى "تؤلم جميع المسلمين".