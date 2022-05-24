 الخارجية الروسية: نطور مفهوما جديدا لسياستنا الخارجية - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: نطور مفهوما جديدا لسياستنا الخارجية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:50 م

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أن بلادها تُطور في الوقت الراهن مفهوما جديدا للسياسة الخارجية الروسية بنشاط كبير.

وقالت زاخاروفا خلال المنتدى الدولي "معاني جديدة للواقع الجديد" بالمركز الصحفي "روسيا سيفودنيا"، اليوم الثلاثاء، إن "المفهوم الجديد للسياسة الخارجية قيد التطوير حاليًا، وهذه العملية نشطة للغاية وجماعية".

وأضافت: "مثل أي مفهوم، الوثيقة العقائدية في بلدنا هي نتيجة جهود جماعية وتحليلية".

يشار إلى أن منتدى دولي بعنوان: "معاني جديدة للواقع الجديد" يُعقد في موسكو اليوم، بمشاركة ممثلين عن مجلس الدوما ومجلس الاتحاد والمدونين وقادة الرأي، فضلا عن رؤساء وصحفيي وسائل الإعلام الروسية المركزية.


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