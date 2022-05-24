لندن تفتتح خط مترو الأنفاق الجديد إليزابيث بعد انتظار 13 عاما

ستتاح الفرصة أخيرا أمام سكان لندن لركوب خط مترو انفاق إليزابيث الجديد في العاصمة البريطانية للمرة الأولى اليوم الثلاثاء بعد انتظار دام حوالي 13 عاما لمشروع البنية التحتية الضخم.

ويحمل الخط اسم الملكة إليزابيث الثانية ومن المقرر أن يقلل بشكل كبير من وقت السفر بين مطار هيثرو والعديد من محطات القطار الرئيسية ومركز لندن المالي في دوكلاندز.

ومن المقرر افتتاح القسم الأوسط فقط من الخط اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتبعه أقسام أخرى في الشرق والغرب بحلول الخريف، بما في ذلك محطات في مطار هيثرو وفي مدينة ريدينج، وكذلك في إسيكس وجنوب شرق لندن، وهي منطقة تفتقر تاريخيا إلى أي محطات مترو أنفاق.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الخط البالغ طوله 113 كيلومترا بكامل طاقته بحلول أيار/مايو 2023 ، وفقا للشركة المشغلة "ترانسبورت فور لندن"، وسيمتد أقدم نظام مترو أنفاق في العالم بنحو 10%، مما يجلب حوالي 200 مليون مسافر إضافي سنويا إلى وسط لندن.

ومع ذلك، فقد تأخر المشروع إلى حد كبير، حيث استغرق البناء في نهاية المطاف ثلاث سنوات ونصف أطول مما كان مخططا له. كما ارتفعت التكاليف بشكل كبير منذ الموافقة على المشروع لأول مرة ، حيث ارتفعت من 8ر14 مليار جنيه إسترليني (6ر18 مليار دولار) إلى 19 مليار جنيه إسترليني.