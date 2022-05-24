 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 12:43 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 18 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال فتى و3 شبان من قرية "حرملة" شرق بيت لحم بجنوب الضفة، فيما تم اعتقال 3 آخرين من مدينة الخليل وبلدتي دورا وصوريف في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال فتى (16 عامًا)، من بلدة "أبو ديس" جنوب شرق القدس المحتلة، فيما تم اعتقال آخر من منطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس بشمال الضفة.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية راس كركر، و8 طلاب لدى عودتهم من مدرستهم، في بلدة "سلواد"، وتتراوح أعمارهم جميعًا بين 14 - 16 عامًا، ولم تعرف هويتهم بعد.


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