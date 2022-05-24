30 ألف لاجئ أوكراني وصلوا اليونان منذ بداية الحرب

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وصل أكثر من 30 ألف لاجئ أوكراني اليونان منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة حماية المدنيين اليوم الثلاثاء أن من بين اللاجئين 7715 قاصرا.

وأفادت تقارير من الشبكة القبرصية الحكومية أنه بالإضافة لذلك، استقبلت قبرص 15 ألف شخص من أوكرانيا.

وتلقى اللاجئيون الأوكرانييون في الدولتين تأمينا اجتماعيا ورقما ضريبيا بالإضافة إلى تصريح عمل من خلال إجراء سريع بالنسبة للـ12 شهرا المقبلة.

وعثر العديد من اللاجئين بالفعل على عمل بقطاع السياحة خلال موسم الصيف، وفقا لوسائل الاعلام المحلية.

وكان قطاع السياحة اليوناني قد اشتكى من نقص العمالة منذ بداية الموسم، حيث أشار إلى وجود 55 ألف وظيفة شاغرة.