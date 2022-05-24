أكد محمود أبو الرجال، الحكم الدولي المساعد، أنه نجح في الوصول للمشاركة في تحكيم مباريات كأس العالم قطر 2022، بعد مجهود ومشوار بدأ منذ 5 سنوات، كاشفا عن الطاقم التحكيم الذي سينضم إليه.
وقال أبو الرجال في تصريحات تلفزيونية: «فخر كبير لأي حكم مصري الوصول لأكبر محفل كروي وهو كأس العالم، سأكون في كأس العالم ضمن الطاقم التحكيمي للجامبي بكاري جاساما»
وأَضاف: «مسؤولية كبيرة لأنك تمثل بلادك ويجب أن تظهر بشكل مشرف وأتمنى أن أقدم ما يليق بمصر والتحكيم المصري»
وشدد: «مشوار الوصول لكأس العالم بدأ منذ 5 سنوات وليس وليد اللحظة، اجتهدت على مدار الفترة الماضية من أجل الوصول لأعلى تركيز وتقديم أفضل أداء، والحمد لله توج كلها هذا بالنجاح»
وأتم: «سوف أجتهد لأكون على قدر المسؤولية وأتمنى أن أتلقى الدعم لأظهر بشكل جيد في كأس العالم وأن أشارك في إدارة المباريات بشكل منتظم في الفترة المقبلة».