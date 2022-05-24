 أبو الرجال: التحكيم في المونديال مسؤولية كبيرة.. وسأكون ضمن طاقم بكاراي جاساما - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مايو 2022 5:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

أبو الرجال: التحكيم في المونديال مسؤولية كبيرة.. وسأكون ضمن طاقم بكاراي جاساما

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:51 ص

أكد محمود أبو الرجال، الحكم الدولي المساعد، أنه نجح في الوصول للمشاركة في تحكيم مباريات كأس العالم قطر 2022، بعد مجهود ومشوار بدأ منذ 5 سنوات، كاشفا عن الطاقم التحكيم الذي سينضم إليه.

وقال أبو الرجال في تصريحات تلفزيونية: «فخر كبير لأي حكم مصري الوصول لأكبر محفل كروي وهو كأس العالم، سأكون في كأس العالم ضمن الطاقم التحكيمي للجامبي بكاري جاساما»

وأَضاف: «مسؤولية كبيرة لأنك تمثل بلادك ويجب أن تظهر بشكل مشرف وأتمنى أن أقدم ما يليق بمصر والتحكيم المصري»

وشدد: «مشوار الوصول لكأس العالم بدأ منذ 5 سنوات وليس وليد اللحظة، اجتهدت على مدار الفترة الماضية من أجل الوصول لأعلى تركيز وتقديم أفضل أداء، والحمد لله توج كلها هذا بالنجاح»

وأتم: «سوف أجتهد لأكون على قدر المسؤولية وأتمنى أن أتلقى الدعم لأظهر بشكل جيد في كأس العالم وأن أشارك في إدارة المباريات بشكل منتظم في الفترة المقبلة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك