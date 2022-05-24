محافظ الغربية يلتقي برلمان الشباب ويوجه بعقد اجتماع شهري

التقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، أعضاء الجمعية العمومية لبرلمان شباب محافظة الغربية، في إطار حرص المحافظة على التواصل الدائم مع الشباب، وتنفيذاً لتوصيات منتدى شباب غرب ووسط الدلتا الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

وأعرب رحمي عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مع الشباب، مشيراً إلى اهتمام الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب، إيماناً منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدة، موجهاً الشكر للرئيس على دعمه الدائم للشباب.

وناقش مع الشباب محاور (حياة كريمة، الطرق والكباري، الإسكان)، ورد على جميع الطلبات والمقترحات في تلك المحاور، كما استعرض رحمي خطة المحافظة ما يتم إنجازه في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ ١٠٠٧ مشروعات داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابعا، بإجمالي تكلفة ٤.٤ مليار جنيه.

وأشار إلى رصف ٥٠٢ طريق وشارع بطول ٣٩٩ كم في جميع أنحاء المحافظة، خلال العامين السابقين، بالإضافة إلى إنشاء مشروع مجمع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي، والذي يضم ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٣.٢ فدان، إلى جانب تقديم المحافظة لمقترحات لإنشاء عدد من العمارات السكنية في مختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى عرض مقترحات لإقامة طرق دائرية حول المدن.

ومن جانبهم، وجه أعضاء برلمان الشباب الشكر للمحافظ على حضورهم لاجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم، مطالبين المحافظ بعدد من المقترحات، حيث وافق المحافظ على عقد لقاء شهري لأعضاء البرلمان، المشاركة في أنشطة مبادرة حياة كريمة بالغربية والتي تنفذها المحافظة، مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لدراسة مقترح إنشاء مركز للتعليم المدني في الغربية بمركز قطور، تنظيم جلسة محاكاة بحضور الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والموافقة على انضمام أعضاء برلمان الشباب إلى فريق متطوعي شباب الغربية.