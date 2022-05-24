النمسا ترفع قيود ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمتاجر

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أعلن وزير الصحة النمساوي يوهانز روش في فيينا، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر بداية من أول يونيو المقبل، تخفيف قيود ارتداء الكمامات والتي كانت فرضت في إطار مكافحة وباء كورونا.

وقال الوزير إنه سوف يتم إلغاء ارتداء الكمامات نوع "إف.إف.بي-2" الإلزامي حاليا، في وسائل النقل العام وفي متاجر السوبر ماركت بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر خلال الصيف، وستظل قيود ارتداء الكمامات إلزامية في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وقال عمدة فيينا ميشائيل لودفيج إنه سيتم الإبقاء على ضرورة ارتداء الكمامات في مدينة فيينا، وذلك فيب وسائل النقل العالم وفي العيادات الطبية والصيدليات.

وقال روش: "يسمح (وضع) الوباء لنا حاليا بمتنفس"، وأشار إلى أن معدل الإصابات خلال سبعة أيام تراجع إلى 230 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص حاليا.

وأوضح أنه يتوقع إعادة فرض ارتداء الكمامات، إلزاميا، حال ارتفاع أعداد الإصابات في الخريف، بحسب المتوقع.

ولا يزال التطعيم الإلزامي ضد كورونا معلقا، حسبما أعلنت وزيرة الشؤون الدستورية كارولين إدستادلر.

وفي بداية العام الجاري، مرر البرلمان النمساوي قرارا يجعل التطعيم إلزاميا، ولكن لم يتم فرضه عمليا.