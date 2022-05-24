قال النائب محمد عبد الحكيم عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون مواجهة غسل الأموال تأخر كثيرًا، معتبرًا أن قانون «من أين لك هذا» قائم منذ فترة طويلة لكن لم يتم تطبيقه كما يجب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مصر تحتاج حالة من التكاتف للمحافظة على أموال الشعب، مؤكّدا أن اللجنة حرصت على سد بعض الثغرات وهي تُطلق ذلك القانون.



وأوضح أن هناك أشخاصا حصلوا على براءات من ناحية الشكل بسبب أخطاء في الإجراءات أو بطلان القبض والتفتيش وغيرها من الإجراءات الخاطئة، التي كان يترتب عليها عدم مصادرة الأموال.



وأكّد النائب، أنّه طالب بأن يتضمن القانون الجديد مصادرة الأموال التي تثبت عدم شرعيتها، مشدّدا على أهمية تطبيق ذلك بأثر رجعي، وذلك بعد رصد زيادة كبيرة في جرائم النصب على المواطنين بحجة استثمار الأموال.



ووافق مجلس النواب، هذا الأسبوع، على مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.



وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يأتى فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقًا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.