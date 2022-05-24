 عضو بـ القومي لحقوق الإنسان: لا يمكن أن ندخل الجمهورية الجديدة بالتشريعات الحالية - بوابة الشروق
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عضو بـ القومي لحقوق الإنسان: لا يمكن أن ندخل الجمهورية الجديدة بالتشريعات الحالية

أحمد بدراوي:
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 11:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 11:47 ص
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، إننا بحاجة إلى تعديلات تشريعية كثيرة في منظومة التشريعات المصرية.

وأضاف، خلال مؤتمر الشباب وصناعة التغيير بحضور عدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف وعدد من القنوات الإعلامية، والمقام بأحد الفنادق بالإسكندرية: "لا يمكن أن ندخل الجمهورية الجديدة بهذه التشريعات الحالية مثل قانون العقوبات وهو قانون منذ عام 1937".

وتابع: "لدينا أزمة في الدستور، ونحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد وإلى تعديل فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، حتى ننهي هذا التغول على السلطة القضائية، وحينها ستنتهي قصة اللجنة المشكلة اليوم لخروج الناس من السجن".

وأكد: "لدينا مشاكل مؤسسية خاصة بالأحزاب، تشترك فيه الدولة وتشترك فيها الأحزاب، وحين يفتح المجال للأحزاب لن تبقى أحزاب قاهرية فقط وتتحرك في المحافظات".

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