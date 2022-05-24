تايلاند تسجل 4144 إصابة و36 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة المعنية بالوضع الخاص بكوفيد-19 في تايلاند، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 4144 حالة إصابة جديدة و36 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 7235 مريضا من المستشفيات.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و419 ألفا و737 حالة إصابة، من بينها مليونان و196 ألفا و302 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و342 ألفا و47 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و811 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها 8 آلاف و113 حتى الآن هذا العام.