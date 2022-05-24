المعارض الروسي نافالني يخسر استئنافا ضد حكم بسجنه 9 سنوات

خسر المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، استئنافا كان قدمه ضد حكم جديد صادر بحقه بالسجن تسع سنوات.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، سيتم نقله إلى سجن شديد الحراسة، في خطوة يقول داعموه إنها تهدف لعزل أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين بصورة أكبر.



وأدانت محكمة في مارس الماضي نافالني بالاحتيال وازدراء المحكمة، بينما كان يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لعامين ونصف في تهمة أخرى.



وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه العام المقبل.



وهاجم نافالني، في كلمته لمحكمة الاستئناف في موسكو اليوم، عبر رابط فيديو من محبسه، الحرب الروسية في أوكرانيا، قائلا إن نظام بوتين "سيحترق في الجحيم".



ويجري احتجاز نافالني حاليا في سجن يبعد عن العاصمة الروسية بنحو 100 كيلومتر.