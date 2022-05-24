إيفو: تحسن توقعات التصدير في القطاع الصناعي بألمانيا

يتوقع القطاع الصناعي في ألمانيا تحسنا في أعمال التصدير، بحسب مؤشر معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ.

وذكر المعهد اليوم الثلاثاء أن توقعات التصدير في القطاع ارتفعت في مايو الجاري إلى 4.5 نقطة، بعدما سجلت 3 نقاط في أبريل الماضي. ولا يزال القطاع حذرا في توقعاته، حيث لا تزال مشكلات التوريد مستمرة.

وبعد توقعات متشائمة للغاية مؤخرا، تحسنت توقعات التصدير في صناعة السيارات، لكن المصنعين لا يتوقعون أي نمو كبير في المبيعات الخارجية في الوقت الحالي.

وبحسب المعهد، هناك "تفاؤل حذر" في قطاع صناعة الآلات فيما يتعلق بالمبيعات الخارجية.