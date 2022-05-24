إدارة الضرائب في جنوب أفريقيا تعرض زيادة في أجور موظفيها لتجنب الإضراب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت إدارة الضرائب في جنوب أفريقيا على موظفيها 500 مليون راند (32 مليون دولار) في صورة زيادة في الأجور ومكافأت غير متكررة لتجنب الإضراب.

ونقلت صحيفة بيزنس داي الجنوب أفريقية عن وثائق تلقتها منظمات عمالية القول إن الإدارة عرضت زيادة في الأجور بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون راند و430 مليون راند كمكافآت غير متكررة خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المنظمات العمالية تطالب بزيادة الأجور بنسب تتراوح بين 5ر11% و12%، وهددت بالإضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.