استقرار أسعار النفط في ختام التعاملات

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن فقدت مكاسبها الصباحية.

كانت الأسعار قد ارتفعت في بداية تعاملات اليوم في ظل الآمل في زيادة الطلب من جانب الصين ،بعد قرار سلطات مدينة شنغهاي رفع بعض إجراءات الإغلاق المفروضة منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومع تقدم التعاملات تراجعت الأسعار مجددا لتنتهي عند نفس مستويات ختام تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في ختام تعاملات اليوم 29ر110 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل، بارتفاع طفيف عن مستواه يوم الجمعة وكان 28ر110 دولار للبرميل. وكان السعر قد ارتفع في بداية تعاملات اليوم إلى 96ر111 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه تقيم الأسواق أنباء اعتزام الإدارة الأمريكية ضخ كمية من احتياطيات الديزل (السولار) في خطوة نادرة، حيث تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحد من ارتفاع أسعار الوقود.