إعلان تشكيل أمانات حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر

أعلن حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر رئيس الحزب، تشكيل أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر، وأمناء المدن وأعضاء اللجان بالمحافظة.

وشمل التشكيل النائب محمد سعيد الدابي عضو محلس الشيوخ أمينًا عامًا للحزب بالمحافظة، ومصطفى صلاح أمين التنظيم بالمحافظة، وكمال الدين رشاد أمين مساعد الإعلام، وعبد الحميد محمد علي أمين مساعد شؤون العضوية، وشاذلي علي أحمد أمين مساعد العمل الجماهيري، والنائبة أيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب أمين مساعد التثقيف والتدريب.

وكشف النائب محمد سعيد حسب النبي، عضو محلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، عن تشكيل أمانات المدن للحزب بكافة لجانها، وشملت بعض التغييرات لضخ أفكار جديدة لتطوير العمل السياسي والاجتماعي للحزب.

وأكد حسب النبي، في بيان له، إن الحزب يسعى للتعاون مع جميع فئات المجتمع وتدعيم جهود الدولة في إرساء الحياة السياسية ودعمها بالكوادر الشبابية، والذين هم مستقبل مصر وحاضرها، مشيرًا إلى فتح قنوات اتصال وتواصل دائمة مع مختلف الأعمار والفئات طوال الوقت للمشاركة في الحياة السياسية وتهيئة المناخ السياسي الذي تسعى الدولة بقياداتها لدعمه بكل قوة من خلال ترسيخ قواعد المساواة التي كفلها الدستور والقانون.