 وزير خارجية أوكرانيا يطالب بالمزيد من الدعم العسكري: هجوم لا يعرف الرحمة - بوابة الشروق
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وزير خارجية أوكرانيا يطالب بالمزيد من الدعم العسكري: هجوم لا يعرف الرحمة

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:45 م

حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، الغرب على تسريع تقديم المساعدات العسكرية لبلاده، في ظل ما تشهده المناطق الشرقية من هجمات روسية عنيفة.

وكتب كوليبا، على موقع تويتر: "من السابق لأوانه استنتاج أن لدى أوكرانيا بالفعل كل الأسلحة التي تحتاجها، فالهجوم الروسي في دونباس معركة لا يعرف الرحمة، وهي الأكبر على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية."

وأوضح أن بلاده تحتاج بشكل خاص إلى قاذفات صواريخ ومدفعية بعيدة المدى.

وذكر أنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن توريد أسلحة ثقيلة.

وجدد توجيه الاتهامات لروسيا بسرقة الحبوب الأوكرانية.

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