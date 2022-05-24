صلاح يهيمن على 3 أرقام أفريقية مميزة

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رصد موقع "جول" بنسخته العالمية إحصائية لأفضل اللاعبين الأفارقة مع أنديتهم ومواطن تفوقهم خلال الموسم الحالي، وذلك على مستوى الدوريات الخمس الكبرى.

ونقل الموقع أبرز أرقام نجوم القارة السمراء في ملاعب أوروبا، حيث كعادته نجح صلاح في نيل جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف، وذلك مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي.

صلاح أيضا نال جائزة أفضل صانع لعب في البريمييرليج، كما أضاف إلى سجله رقم مميز بأن أصبح أكثر لاعب تسديداً على المرمى خلال المباراة الواحدة.

وفي بقية الأرقام كانت هناك أسماء بارزة من بينهم الحارس إدوارد ميندي مع تشيلسي حيث كان الأفريقي الأكثر مشاركة مع فريقه بدقائق اللعب.

الكونغولي إيزي كونسا مدافع أستوان فيلا كان صاحب الرقم القياسي في البطاقات الحمراء، أما الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول وزميل صلاح، فكان صاحب أعلى معدل لضربات الرأس.

الإيفواري ويلفريد زاها كان صاحب أكبر عدد من الانطلاقات خلال موسم واحد، بينما كان الغاني دانييل أماراتي الأكثر دقة في التمرير.

النيجيري ويلفريد نديدي زميله في ليستر سيتي كان الأكثر قياما بانزلاقات لاستخلاص الكرة، بينما كان الإيفواري كامارا لاعب مارسيليا الفرنسي الأكثر استخلاصا لها.

المالي بيسوما لاعب ليل الفرنسي كان الأكثر حصولا على بطاقات صفراء في الموسم المنصرم.