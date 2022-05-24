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سجن أحد أقوى المدعين العامين في سلوفاكيا 8 سنوات

براتيسلافا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 7:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 7:29 م

صدر اليوم الثلاثاء، حكم بالسجن لثماني سنوات بتهمة الفساد بحق أحد أقوى المدعين العامين في سلوفاكيا.

ورفضت المحكمة العليا في سلوفاكيا استئنافا تقدم به دوسان كوفاتشيك بعد إدانته في محكمة ابتدائية في العام الماضي.

وشغل كوفاتشيك لسنوات طويلة منصب المدعي العام الرسمي في البلاد للنظر في قضايا الفساد والجريمة المنظمة بوصفه رئيس مكتب المدعي الخاص.

غير أنه ثبت لدى إحدى المحاكم في شهر سبتمبر الماضي، أن كوفاتشيك مذنب بتلقيه هو نفسه رشاوي. وفي المقابل ساعد أعضاء قياديين في عصابات مافيا على تجنب حكم بالسجن.

وقضت المحكمة بمعاقبة كوفاتشيك بالسجن 14عاما، وخفضت الآن الحكم إلى ثماني سنوات.

وأدت المحاكمة إلى ظهور انتقادات بأن هناك دوافع سياسية في هذه القضية. ووصف رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الآن روبرت فيكو الإجراءات القانونية بأنها "محاكمة سياسية".

وقال إنه تم إرغام الرجل على الاستقالة من منصبه على أساس اتهامات "ملفقة" لاستبداله كمدع خاص بمرشح تدعمه الحكومة.

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