بن سلمان يبحث مع وفد من الكونجرس العلاقات السعودية الأمريكية

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في جدة غرب المملكة بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، علاقات الصداقة بين الرياض وواشنطن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي استعرض خلال اللقاء مع وفد الكونجرس الأمريكي علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي استقبال ولي العهد السعودي الأمير وفد الكونجرس الأمريكي عقب الأنباء التي تحدثت عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة أواخر شهر يونيو المقبل، في أعقاب فترة شهدت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والولايات المتحدة فتورا ملحوظا.

وزار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان السعودية مؤخرا حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم شمال غربي البلاد، وناقشا بشكل مفصّل الأزمة اليمنية ومقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة اليمني إضافة إلى فتح مطار صنعاء.

وتضمن البيان الذي أعقب الزيارة الأولى للمملكة لأرفع مسؤول أمريكي منذ تولّي الرئيس بايدن منصبه التأكيد على التزام الولايات المتحدة بـ"دعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد الهجمات الصاروخية والمسيّرة المدعومة من إيران".

وشدد سوليفان على تأييد الرئيس الأمريكي هدف الرياض بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، بحسب واس.