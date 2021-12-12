برلماني يطالب بإقالة القيادات التنفيذية في محافظة المنيا: المواطن جاب آخره

طالب النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، بإقالة القيادات التنفيذية بمحافظة المنيا، قائلا: "المنيا لا يوجد بها محافظ، وملوي لا يوجد بها رئيس مجلس مدينة، والمواطن جاب آخره".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، محمود شعراوي.

وقال النائب: "الفساد في مصر أساسه وزارة التنمية المحلية"، ذاكرا أن "المواطنين يعانون أشد المعاناة بسبب أزمات التصالح في مخالفات البناء والحصول على تصاريح البناء وغيرها".

وأوضح عبد الستار، أن محافظة المنيا تقدم للتصالح بها ما يقرب من 2 مليون طلب، ولكن ما تم البت فيه فقط 100 ألف طلب، قائلا: "الناس اتخنقت.. محدش عارف يبني ولا عارفين يجوزوا أولادهم".

وأكد النائب أن اشتراطات البناء في الريف مخالفا للدستور، مضيفا أن المواطن يستمر ما يقرب من سنتين للحصول على تصريح بناء.

وتابع: "الإدارات الهندسية تسبب أذى كبير للمواطنين، التخطيط العمراني يطلق عليه إدارة العذاب العمراني، مدينة ملوي من أكبر المدن على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد بها طرق داخلية أو مواقف انتظار للسيارات، وتعاني أشد المعاناة بسبب الإدارات المحلية".