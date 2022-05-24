نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العناني، بشطب الحمام العثماني بمنطقة القيسارية بمحافظة قنا من عدد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمسجل بالقرار الوزاري رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠٠٢.

واستند القرار إلى المادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على أنه "يجوز شطب تسجيل الأثر العقارى أو جزء منه إذا ما فقد خصائصه الأثرية وفقًا لما تقرره اللجان الفنية المختصة، ويكون شطب تسجيل الأثر العقارى أو جزء منه بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة".

وحول أسباب قرار الشطب، أكد المجلس الأعلى للآثار، أن الحمام العثمانى يقع بمنطقة القيسارية مدينة قنا- محافظة قنا، ومسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠٠٢، وفي عام ٢٠١٨ صدر القرار رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٨ بتحديد خطوط التجميل كحرم للحمام العثمانى، وبناء عليه قامت اللجنة المشكلة بمنطقة آثار قنا بالمعاينة على الطبيعة بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٩ وتضمن محضر المعاينة أنه تم تشكيل العديد من اللجان التى أوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإخلاء الحمام الأثرى ودرء الخطورة لحين إعداد مشروع ترميم متكامل، غير أن ملاك وشاغلى الحمام رفضوا الإخلاء إلا بعد تعويضهم.

وأضاف المجلس الأعلى للآثار أن جاء التقرير الهندسى للجنة جاء فيه أن العضو الهندسى أفاد بتدهور الحالة الإنشائية للأثر نتيجة رفض الملاك والشاغلين الإخلاء الأمر الذى أدى إلى مزيد من التدهور نتيجة عوامل متعددة منها زيادة الشروخ الطولية والعرضية نتيجة الاهتزازات التى تحدث من حركة مرور السيارات بالشوارع المحيطة به وكذلك سقوط أجزاء من بعض الأسقف المسطحة وهبوط أجزاء متعددة من أرضية الحمام وكذلك تهدم كامل لبعض الحجرات الخلفية وكذا تآكل ببعض القطع الرخامية الخاصة بالمغطس وذلك نتيجة وجود إزاحة لأساسات الجدران الأساسية الحاملة للأثر وتحتاج إلى تدعيم إنشائي كامل.

كما جاء بالتقرير الأثري أن الحمام العثمانى شيد من حوائط حاملة من الطوب الأحمر واللبن وهو بحالة سيئة للغاية وقد تلاحظ وجود ترميمات حديثة استخدمت فيها مواد أسمنتية بالمخالفة للأصول الأثرية ، كما تلاحظ أن معظم أرضيات الحمام العثمانى من البلاط الموزايكو الحديث مع وجود ت آكل فى بعضها، وقد تلاحظ سقوط أجزاء كبيرة من الأسقف مع إضافة حوائط ليست من المكونات الأساسية للأثر.

والحمام العثمانى فى مجمله يخلو من أهم العناصر المعمارية المكونة لوظيفته الرئيسية وتعزيزا لذلك خلوه من المستوقد الذى تحول لحظيرة مواشٍ بالإضافة إلى خلوه من الأحواض الرخامية وأنابيب التسخين مع وجود إضافات حديثة لمصاطب أدت إلى تشويه تلك الخلاوى الملحقة ببيت الحرارة.