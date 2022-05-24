 استطلاع: زيادة معدل الثقة في الأنظمة الديمقراطية بعد حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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استطلاع: زيادة معدل الثقة في الأنظمة الديمقراطية بعد حرب أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:59 ص

أظهر استطلاع حديث للرأي أن معدل الثقة في الأنظمة الديمقراطية زاد لدى الأمريكيين، بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضح الاستطلاع -الذي أجرته مؤسسة "إديلمان تراست باروميتر" الأمريكية ونشرت نتائجه اليوم الاثنين- أن 49% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع أبدوا ثقتهم في الأنظمة الديمقراطية، وهو ما يمثل طفرة بعد أن كانت تلك النسبة 43% في شهر يناير الماضي.
وجرى هذا الاستطلاع في شهري أبريل الماضي ومايو الجاري، وتضمن مشاركة 14000 شخص يمثلون 14 دولة.
وجاءت أعلى نتائج الاستطلاع حول هذه المسألة -بالإضافة للأمريكيين- من جانب المشاركين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، حيث كانت النتيجة 50% في بريطانيا، بزيادة 6%، وتساووا في ذلك مع ألمانيا وفرنسا، غير أن الزيادة في فرنسا كانت 2%.
كما أعرب 77% من المشاركين عن رغبتهم في أن تهتم الشركات العالمية بالقضايا المجتمعية والسكانية، بجانب اهتماماتها الاقتصادية.

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