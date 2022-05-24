الزراعة: حجم توريد القمح يقترب من 3 ملايين طن

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث الرسمي للوزارة، أن حجم توريد القمح حتى هذه اللحظة يقترب من 3 ملايين طن، ومعدلات التوريد تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن المستهدف توريده يبلغ 5 ملايين طن من القمح.

وقال متحدث الزراعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن معدلات التوريد تؤكد أن هذا الموسم استثنائي من حيث الإنتاج، حيث من المتوقع حصاد نحو 10 ملايين طن، لافتا إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم زراعة ما يقرب من 3.7 مليون فدان.

وأضاف أن المزارع المصري هو وقود التنمية داخل ربوع الوطن وجيش مصر الأخضر، يقوم بجهد كبير وعمل عظيم؛ لتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح أن الدولة عملت على تجديد البنية التحتية منذ بداية 2014 لربط كل محافظات مصر ببعضها، وإنشاء طرق للوصول للأراضي التي يتم استصلاحها وزيادة المساحة المنزرعة، وإنشاء مزارع جديدة وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى العمل على تعظيم إنتاجية الفلاح المصري عن طريق تطوير التقاوي، وتحديث نظم الزراعة، والاهتمام بالبحث العلمي ومشروعات تطوير وتحديث الري؛ للحصول على أفضل إنتاج ممكن.

وأكد القرش، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بزيادة الوعي لدى المزارع المصري في كل المجالات، وذلك من خلال الورش والندوات التي يتم تنظيمها؛ لشرح كل ما يخص إنتاجيته الزراعية وكل ما يفيده في تعظيم الإنتاج، وتعظيم عوائده بشكل يعود على المزارع بطريقة إيجابية، وتحقيق أكبر منفعة ممكنة.