انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لفترة ثانية وسط تحديات جديدة

جرى اليوم الثلاثاء انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي قاد المنظمة التابعة للأمم المتحدة خلال جائحة كوفيد-19، لفترة ثانية وسط، حيث كان المسؤول الإثيوبي المرشح الوحيد.

وتم الإعلان عن انتخاب الدول الأعضاء في المنظمة لتيدروس لقيادة المنظمة لخمسة أعوام جديدة، في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن تيدروس قوله في كلمة "هذا التقدير ليس من أجلي فقط، إنه تقدير لكل أسرة منظمة الصحة العالمية".

وواجه المدير العام لمنظمة الصحة وأيضا المنظمة انتقادات خلال ولايته الأولى بسبب تعاملهما مع أزمة كوفيد-19.

وكانت المنظمة بطيئة في وصف تفشي الفيروس بأنه جائحة في أوائل عام 2020 ولم تؤكد طبيعة انتقال الفيروس عبر الهواء، كما أرجات في البداية التوصية بالاستخدام واسع النطاق للكمامات.

وقال منتقدون إن تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصول الفيروس كان مجاملا للغاية للصين، وأعلنت المنظمة في وقت لاحق إجراء تحقيق جديد.