دعم النجم البرازيلي رافينيا دياز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، زميله في المنتخب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المرينجي وفالنسيا الأخيرة.

وتعرض فينيسيوس إلى هتافات عنصرية من جماهير فالنسيا خلال المباراة، ليشتبك النجم البرازيلي مع أحد اللاعبين وانتهى الأمر بطرده من المباراة، التي خسرها ريال مدريد بهدف نظيف.

وخلع رافينيا قميصه أثناء مغادرته ملعب مباراة برشلونة وبلد الوليد، لتظهر رسالة الدعم لزميله فينيسيوس، حيث كتب: «مادام لون البشرة أهم من إشراق العيون، ستكون هناك حرب، نحن معًا فينيسيوس».

وكان فريق برشلونة قد خسر أمام نظيره بلد الوليد بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.