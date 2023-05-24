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السعودية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:21 م

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك نوفمبر الماضي، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.


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