أكد محمد الطاروطي رئيس جمعية الألبان، أن هناك انخفاض في إنتاج الألبان في مصر، نتيجة ارتفاع غير المسبوق بأسعار مُدخلات الإنتاج من الذرة والصويا بنسبة 100%.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن المزارع حاولت الصمود بأكبر قدر ممكن رغم التكلفة العالية جدًا، إلا أنها فوجئت بعدم قدرتها على تسليم الألبان للمصانع منذ شهرين، لافتًا إلى أن المزارع بدأت تخفيض إنتاجيتها عن طريق التخلص من جزء من القطيع، والتقليل من التغذية.

وأشار إلى أنه يتم البيع بسعر أقل من التكلفة بحوالي 25%، بواقع 17 جنيها وتكلفة 21 جنيهًا، مشددًا أنه لو استمر الوضع بهذا الشكل سيخرج منتجين أكثر من السوق بعد فترة، أو اللجوء إلى الألبان المستوردة.

ونوه بأن القطعان الموجودة في المزارع ثروة قومية وسريعة الإضرار، مؤكدًا ضرورة بيع الأعلاف وبشكل خاص الذرة والصويا بالأسعار العالمية وليس بنسبة زيادة 100% عن السعر العالمي كما هو الوضع في الوقت الحالي، ومحاولة محاربة الندرة والجشع.



