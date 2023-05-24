قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن ملف التعدين في مصر مهم لأنها تتمتع بتواجد معظم خامات التعدين، ومازلنا ينقصنا الكثير بهذا للقطاع، مناشدا بضرورة غلق ملف تصدير الخامات التعدينية في صورتها الطبيعية، فالاهتمام بهذا الملف سيدر العديد من العملة الصعبة.

وأوصى العمدة خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، بضرورة وجود وزارة للاستثمار.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بالمرافق ووجودها بالقرب من المناطق الصناعية حتى لا يتكبد المستثمر أموال زائدة من أجل الحصول على المرافق الموجودة بعيد عن مشروعه.