كأس الخليج 2024 في الكويت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم منح استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس اتحاد كأس الخليج "خليجي 26" لدولة الكويت، على أن تكون الاستضافة في شهر ديسمبر عام 2024.

وقرر الاتحاد الإقليمي في جمعيته العمومية التي تضم ثمانية دول أعضاء مساء اليوم الأربعاء إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنه تقرر منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.

وسبق لدولة الكويت استضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017.

يُذكر أن المنتخب الكويتي سبق له التتويج بكأس الخليج 10 مرات من قبل، فيما يحمل المنتخب العراقي لقب البطولة التي أُقيمت في بلاد الرافدين هذا العام.

وفي سياق متصل، احتفظ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، برئاسة اتحاد كأس الخليج العربي اليوم الأربعاء بالتزكية.

وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.