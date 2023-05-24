 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:31 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا ووالده بعد اقتحام مدينة "جنين" شمالا، ومداهمة منزلهما، الذي اندلع حريق به بفعل استخدام قنابل الصوت، خلال عملية الاعتقال، فيما جرى اعتقال شقيقين آخرين، بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربة" لبلدة "جبع" جنوب "جنين".

وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية قامت باعتقال شابين من مُحافظة "نابلس" شمال الضفة، إلى الجنوب من "جنين"، فيما جرى اعتقال طفلين من بلدة "حوسان" في محافظة بيت لحم إلى الجنوب من القدس.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة "الطور" وشابًا من حي رأس العامود، بمدينة القدس المحتلة.


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