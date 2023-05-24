استونيا تحث الأوروبيين على تسريع إرسال الأسلحة لأوكرانيا

حث وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، نظراءه في الاتحاد الأوروبي على تسريع المشتريات الدفاعية لأوكرانيا من أجل التعامل مع القوات الروسية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ عن بيفكور قوله، قبل حضور وزراء الدفاع الأوروبيين لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، إن "المساعدة العسكرية لأوكرانيا، الأسلحة والذخيرة والتدريب، يجب أن تستمر بشكل مكثف ويجب أن نواصل البحث عن فرص جديدة، وهو ما يعني أيضًا تسريع مشتريات الدفاع بشكل كبير".

وأضاف بيفكور "لكي تتمكن أوكرانيا من إخراج روسيا من أراضيها، يجب أن تكون المساعدة العسكرية مستدامة".

ودعا وزير الدفاع الإستوني إلى الموافقة على حزمة أسلحة ثامنة لأوكرانيا.