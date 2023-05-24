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الشرطة الألمانية في ميونخ تعلن تفكيك عصابة لتهريب البشر

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 6:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 6:09 ص

فككت الشرطة الاتحادية عصابة نشطة دوليا لتهريب البشر في عملية واسعة النطاق في ولايتي بادن فورتمبيرج وهيسن الألمانيتين.

وفتشت وحدات خاصة 11 شقة في فرانكفورت وفيسبادن وهوفهايم آم تاونوس وهيوزنشتام وإسلينجن آم نيكار يوم الثلاثاء واعتقلت ستة مشتبه بهم، وفقا لمقر الشرطة الاتحادية في ميونخ، الذي حقق في الجريمة العابرة للحدود مع إدارة خاصة في مكتب المدعي العام في تراونشتاين.

كما تم ضبط هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر بالإضافة إلى حوالي 11 ألفا و200 يورو (12 ألفا و61 دولارا) نقدا.

ويجري التحقيق مع ما مجموعه 12 شخصا معظمهم من سوريا والعراق، وفقا للسلطات.

ووفقا لنتائج سابقة، يُقال إن أفراد العصابة قاموا بتهريب أشخاص من خلال ما يسمى طريق البلقان عبر النمسا إلى ألمانيا منذ نوفمبر 2021.

وقال بيان للشرطة إنهم بذلك تصرفوا بطريقة تجارية وشبيهة بالعصابات وطالبوا بمبالغ كبيرة من المال من 80 مهاجرا في 80 حالة على الأقل.

وذكرت الشرطة الاتحادية أن العصابة لديها نهج مخطط واحترافي.

وعثر المحققون أيضا على خيوط ضمن هذه المسألة في النمسا وجمهورية التشيك.

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