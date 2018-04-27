قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء يشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أنّ البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تكون مرتفعة في درجات حرارتها.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 33 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة مئوية على بعض المناطق من جنوب البلاد.

وأشارت إلى أنّ الأجواء نهارا تكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديدة الحرارة على شمال وجنوب صعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية المُطلة على البحر المتوسط.

ونوهت بأنّ فترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، فيما أكّدت تحسن الأجواء نوعا، فأصبحت معتدلة على كل الأنحاء، في حين تكون مائلة للبرودة على المناطق المُطلة على السواحل الشمالية.

وأفادت بأنه مع فترات المساء وساعات الليل يسود نشاط في حركة الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية، ما يجعل الأجواء تكون لطيفة وربيعية في فترات المساء.