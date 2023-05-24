رئيس مجلس النواب الأمريكي يحمل الديمقراطيين مسئولية زيادة الإنفاق

حمّل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الديمقراطيين مسئولية زيادة الإنفاق، قائلًا إنهم زادوا الإنفاق إلى أعلى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في كلمة بشأن الدين العام، مساء الأربعاء، إن الديمقراطيين أنفقوا 6 تريليونات وتسببوا بفشل بنوك أمريكية، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وأشار إلى «وجود هناك خلافات حول سقف الدين العام بسبب زيادة إنفاق الديمقراطيين»، لافتًا إلى أنه «لا يمكن لوم الجمهوريين بسبب الخلافات حول الدين العام».

ونفى إمكانية زيادة سقف الدين في العام المقبل، موضحًا أن الدين العام يفوق عائدات اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 20%.

واستطرد: «قلنا لجو بايدن إننا لن نرفع الضرائب على الأمريكيين، والرئيس انتظر 79 يوما ليبدأ المفاوضات بشأن رفع سقف الدين».

وتتواصل المناقشات والاجتماعات بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، بشأن رفع سقف الدين.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات هاتفية بين الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفين مكارثي، ومسئولين أمريكيين آخرين، حول مفاوضات رفع سقف الدين.

وفي أعقاب هذه الاتصالات، قال الرئيس الأمريكي إن «الأمور سارت على ما يرام»، مشيراً إلى أنه سوف يواصل مشاوراته مع رئيس مجلس النواب خلال 24 ساعة.