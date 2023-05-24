روسيا تقترح مشروع قرار دولي حول حالة الطوارئ الصحية في أوكرانيا

أعلن نائب وزير الصحة الروسي، سيرجي جلاجوليف، أن بلاده اقترحت في الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة الدولية مشروع قرار محايد سياسيا، حول حالة الطوارئ الصحية في أوكرانيا.

وقال جلاجولف -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "نعتبر أنه من المهم لفت الانتباه في هذه الوثيقة إلى جميع جوانب حالة الطوارئ في أوكرانيا والدول المجاورة لها، وضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاعات".

وأوضح أن "مشروع القرار بشأن حالة الطوارئ الصحية في أوكرانيا والدول المجاورة لها محايد سياسيا، ودعا منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة مراقبة الأوضاع في العالم، وتقديم المساعدة للمحتاجين، وتحسين نظام تتبع الهجمات على المنشآت الطبية من أجل جعله شفافا وفعالا بشكل نهائي".

وأضاف أن بيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية ونيكاراجوا شاركت في إعداد مسودة القرار، كما دعا جميع الدول إلى دعم القرار والانضمام إلى مقدميه.

وأشار إلى أن مسودة الوثيقة لا تحتوي على نسب واتهامات وعلامات ذات دوافع سياسية، في حين يهدف القرار إلى منع التهديدات التي يتعرض لها السكان والأنظمة الصحية في حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم، ومواصلة عمل منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في أوكرانيا.