 المفوضية الأوروبية: الاقتصاد اليوناني أظهر مرونة على الرغم من التحديات - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية: الاقتصاد اليوناني أظهر مرونة على الرغم من التحديات

بروكسل- د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 3:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 3:21 م


قالت المفوضية الأوروبية إنه على الرغم من التحديات، أظهر الاقتصاد اليوناني والوضع المالي المتعلق به مرونة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفوضية قالت في تقرير مراقبة لما بعد البرامج أنه وفقا لتحليل استدامة الديون، فإنه من المتوقع أن تواجه اليونان مخاطر اقل على المدى القصير ومخاطر أعلى على المدى المتوسط وأقل على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن إجمالي الاحتياجات المالية للحكومة لعامي 2023 و2024 منخفض في ظل الفائض الأولي المتوقع واستهلاك الديون المتوسط.

وأوضحت المفوضية أن اليونان أبقت على حائط صد نقدي، بالإضافة إلى استمرار الوصول للأسواق في ظل تحسن معدلات الديون السيادية.


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