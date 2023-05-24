أكد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن تم انعقاد جلستين في الملف الخاص بالصناعة والاستثمار، موضحًا أن الجلسات ضمت مشاركين من كل التيارات والأحزاب السياسية والخبراء والمختصين في الاقتصاد وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك اتفاق كامل بين الحاضرين على أهمية جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية، مؤكدًا أن الاستثمار يساهم في ارتفاع معدلات النمو وبالتالي خلق فرص عمل.

وأضاف أن هناك إشادة كاملة بالقرارات التي خرجت عن المجلس الأعلى للاستثمار، الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن كل الحاضرين اتفقوا على ضرورة تنفيذها وتفعيلها هو المطلوب في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن هناك خلاف حول زيادة المزيد من الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمار، أو تعديل بعض التشريعات أو التيسيرات، منوهًا أن البعض يرى لا يوجد استثمار بدون عمل حوافز وسياسيات مالية والبعض يرى أن هناك حوافز ولم يتم الترويج لها بشكل جيد.

وذكر أن أول عامل للترويج للاستثمار هو حال المستثمر الموجود في الوقت الحالي بمصر سواء محلي أو أجنبي، بالشكل الذي يجعله يتحدث نيابة عن الدولة بأنه راضي عن استثماره في مصر ويحقق أرباح وزيادة من استثماراته.

ونوه بأن نسبة الاستثمار الخاص شهدت تراجع خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى ما يقرب من 22 مليار دولار، بواقع 13 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مُبينًا أن هناك بعض الأصوات التي تنادي بوزارة للاستثمار والبعض الآخر يرى ضرورة الفصل بين التجارة والصناعة.

وذكر أن الأهم هو الاستراتيجية التي سيتم العمل بناءًا عليها، وليس عدد الوزارات.

وانطلقت ثاني الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، حيث عقدت لجنة الصناعة جلسة بعنوان «تحديات توطين الصناعة»، لمعرفة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، فيما ناقشت لجنة الاستثمار المحلى والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات.