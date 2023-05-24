الفاتيكان: البابا فرنسيس سيحضر التجمع الدولي بشأن الأخوة الإنسانية في يونيو

أكدت مؤسسة "فراتيلي توتي" التابعة للفاتيكان، أن البابا فرنسيس سيحضر التجمع الدولي بشأن "الأخوة الإنسانية"، والذي سيتم تنظيمه في العاشر من يونيو المقبل، بحسب ما أورده موقع "فاتيكان نيوز" الإلكتروني.

ويتم تنظيم التجمع الدولي تحت عنوان "لست وحدك"، في تمام الساعة 04:00 مساء، في ساحة القديس بطرس، وفي 8 ساحات أخرى في مدن بجميع أنحاء العالم، بحسب ما أعلنه الفاتيكان يوم أمس الثلاثاء.

وإلى جانب البابا، سيشارك 30 من الحاصلين على جائزة نوبل، بالإضافة إلى آلاف الشباب من جميع أنحاء العالم، في التجمع المقام بساحة القديس بطرس.

كما ستتضمن المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الأخوة والسلام، والتشجيع على الالتزام الشخصي بخيارات وممارسات جبر الضرر والتعويض عنه، والحوار والتسامح، أملا في التغلب على الشعور بالوحدة، والتهميش الذي يقلل من كرامة الإنسان، ومشاركة أشخاص من جميع أنحاء العالم.