قال حازم فتوح وكيل أعمال النيجيري جونيور أجايي مهاجم فريق سموحة، إن اللاعب تضرر من تجاهل ناديه لصرف مستحقاته أو إجراء جراحة له.

وأضاف فتوح في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب لديه تقرير طبي من الدكتور أحمد عبدالعزيز؛ لحاجته إلى جراحة عاجلة خاصةً بعد خطأ في الجراحة الأولى".

وتابع: "قبل بداية الموسم خاض اللاعب مباراة ودية مع فريقه استعدادًا للموسم الجديد، وتعرض للإصابة وتم تشخيص إصابته وخضع للعملية".

وأشار وكيل أجايي، إلى أنه بعد فترة 8 أشهر من العملية، شعر اللاعب ببعض الآلام وعدم قدرته على المشي، وتم اكتشاف أن هناك ورم نتيجة ميكروب من العملية الأولى، ويحتاج إلى تدخل جديد.

وأتم: "خاطبنا سموحة للتدخل ولكن لم نحصل على أي ردود إيجابية وتم توجيه شكوى رسمية ضد النادي، وننتظر ماذا سوف يحدث بعد ذلك، وعلى سموحة يعلم أنه يتعامل بشكل إنساني قبل أي شيء آخر".