 لافروف: الغرب يثير عمدا صراعات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية - بوابة الشروق
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لافروف: الغرب يثير عمدا صراعات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 5:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 5:05 م

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الدول الغربية بتعمد إثارة الصراعات بين الدول والأعراق في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال لافروف: "تماشيا مع الممارسات الاستعمارية، يسعى الغرب إلى زيادة استغلال الموارد الغنية للقارة الأفريقية، وتواصل الولايات المتحدة النظر إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على أنها فناء خلفي لها، وتتفاعل بعصبية عندما تنتهج هذه الدول سياسات مستقلة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "في جميع المناطق المذكورة أعلاه، يثير الغرب عن عمد صراعات بين الأعراق والطوائف وبين الدول".


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