مصطفى قمر يبارك لابنه تيام بعد طرح فيلم الصف الأخير أولى خطواته السينمائية



بارك الفنان مصطفى قمر، لابنه تيام قمر على أول بطولاته الفنية وذلك بعد طرح فيلم الصف الأخير، الذي يشاركه في بطولته الفنان بيومي فؤاد.

وقال مصطفى خلال مقابلة مع فضائية «dmc»، عُرضت اليوم الأربعاء، إنّ الفيلم يمثل أولى خطوات تيام في السينما، مبديا سعادته الغامرة بهذه الانطلاقة.

وتمنى قمر، أن يكون التوفيق حليفا لابنه في مسيرته السينمائية التي ينطلق فيها من خلال فيلم الصف الأخير.

من جانبه، قال «تيام»، إنه متحمس للغاية بعد طرح فيلم الصف الأخير، موضحا أن الفيلم يحمل قدرا من الاختلاف عن الأعمال الأخرى، بجانب شخصيته التي لم يقدم مثلها من قبل.

وتابع: «حاسس إننا بنقدم حاجة جديدة ومحدش شاف زيها قبل كده.. الجميل كمان في الفيلم إنه متنوع بين الكوميديا والدراما».

وتدور قصة فيلم «الصف الأخير» حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، ويخوض رحلة من يوم واحد فتنقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.