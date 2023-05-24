تنظيم 33 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية في أسوان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان 33 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 13 قرية ونجعًا بمركزي إدفو وكوم أمبو.

وأكد الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، أن الجلسات تم تنظيمها بالتعاون مع مشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، حيث استهدفت توعية 1650 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال.

ولفتت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

وفى نفس السياق أوضحت "مصطفى"، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم استكمال الزيارات المنزلية لتوعية الأهالي داخل قرى ونجوع مراكز إدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة".

وأشارت إلى أن حملة "بلدي أمانة" تهدف إلى رفع الوعي بالتحديات المجتمعية في ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن، علاوة على نشر التوعية بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبيان دورها في تحسين جودة الحياة للأهالي والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بالقرى والنجوع المستهدفة.