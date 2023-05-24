ارتفاع أسعار النفط عالميا لليوم الثالث بعد تحذير السعودية للمضاربين



ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث بعد توجيه المملكة العربية السعودية تحذيرا إلى المضاربين على هبوط الأسعار بالبيع على المكشوف من أن تحالف "أوبك بلس" قد يخفض الإنتاج بشكل أكبر لدعم الأسعار.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو مستوى 74 دولارا للبرميل بعد أن زادت بنسبة 2٪ تقريبا خلال اليومين السابقين.

وطلب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من المضاربين أمس الثلاثاء "توخي الحذر" قبل نحو أسبوع من الاجتماع المقرر لتحالف "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط لمراجعة سياسة الإنتاج خلال النصف الثاني من العام.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة أمس الثلاثاء "أواصل نصيحتهم بأنهم سيتألمون كما حدث في أبريل الماضي ... سأظل أقول لهم أحذروا".

وقال ستيفن برينوك، المحلل في شركة "بي في إم أويل أسوشيتس ليمتد" إن الحديث الحاد من زعيم أوبك" يهيمن على السوق، وقد يكون لدى مجموعة المنتجين مفاجأة أخرى".

وعوض ذلك التحذير تأثير عدم إحراز تقدم في حل أزمة سقف الديون الأمريكية، والذي يضغط على الأسواق المالية الأوسع نطاقا وأثر على العقود الآجلة للنفط في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أمس الثلاثاء إن الحزبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.

وتلقى سوق النفط أيضا دفعة صعودية من تقرير معهد البترول الأمريكي الذي أظهر انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8ر6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وهذه المعلومات إذا أكدتها بيانات حكومية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، فسوف يعد ذلك أكبر انخفاض في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة منذ أواخر مارس الماضي.