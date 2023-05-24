زوجات السفراء ورؤساء البنوك الأفريقية يغرسون شجرة مثمرة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ

حرصت زوجات السفراء ورؤساء البنوك الأفريقية على دعم مبادرة شرم الشيخ مدينة خضراء، بغرس شجرة مثمرة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، بمنطقة المثلث الأخضر أمام مبنى المحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وجاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 23 إلى 24 مايو الجاري، بمشاركة 4 آلاف مشارك، بينهم بعض رؤساء الدول الأفريقية، ورؤساء الوزراء، ومحافظي البنوك المركزية الأفريقية، ووزراء المالية، وكبار الشخصيات، ورؤساء الوفود والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وكبار المسئولين والهيئات السيادية، والاقتصادية، والاستثمارية، ورجال البنوك بمصر.

وأوضحت زوجات السفراء ورؤساء البنوك، أن غرس الشجرة المثمرة يعد رمزًا وترجمة فعلية عن النماء والعطاء والتنمية، كمساهمة رمزية في مبادرة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة.

وأعربوا عن سعادتهم وانبهارهم بما رأوه بمدينة شرم الشيخ من نظافة ونظام وسحر وجمال.

جدير بالذكر أن الحديقة المركزية جرى إقامتها على مساحة 40 فدانًا بمنطقة المثلث الأخضر، ضمن جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، بالمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، وتضم مسارات للمشاة بطول 2500 متر مربع، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب توافر ساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، ومول تجاري، مجمع للبنوك، مجمع مطاعم متنوعة، وبحيرات مائية، وعدد من نافورات المياه، وحضانة ومكتبة وحديقة مخصصة للأطفال.

وتصل مساحة المناطق الخضراء بها إلى نحو 25 فدانا لتضم مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل.