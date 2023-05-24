 كينيا تخطط لتمرير قانون بشأن الائتمان الكربوني بحلول نهاية يونيو - بوابة الشروق
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كينيا تخطط لتمرير قانون بشأن الائتمان الكربوني بحلول نهاية يونيو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 12:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 12:06 م

 

قال نائب مدير شؤون دائرة التغير المناخي بوزارة البيئة والغابات الكينية أوجوستين كيندويو، اليوم الأربعاء، إن البلاد تخطط لتمرير قانون سوف ينظم إصدار الائتمان الكربوني في البلاد بحلول نهاية يونيو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عنه ما قاله في اجتماع افتراضي مع المشاركين من قطاع الصناعة: "سوف يكون هناك بند بشأن الكيفية التى ستتحول بها كل تلك أسواق الكربون القائمة إلى النظام الجديد".

وأضاف أنه سوف يتم الاحتفاظ بالمعلومات في سجل كربوني جديد وسوف يتم إعطاء التوجيهات بشأن مشاريع التحول لتتماشى والقواعد الجديدة.

وتريد كينيا، إنماء الصناعة حتى يمكن تصدير المزيد من تعويضات الكربون، ولضمان استفادة المجتمعات المحلية، وفقا لشرائح عرض جرى تقديمها في الاجتماع.


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