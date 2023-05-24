التضخم البريطاني يتجاوز التقديرات

خرجت بريطانيا من تضخم مكون من رقمين استمر لـ7 أشهر في أبريل، ولكن الانخفاض الحاد مازال يمثل الشهر الثالث على التوالي، الذي كانت ضغوط الأسعار فيه أقوى مما كان متوقعا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء .

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن مؤشر أسعار المستهلك تراجع إلى 8.7% في أبريل من 10.1% في الشهر السابق عليه، وكان هذا أكبر تراجع في معدل التضخم السنوي في أكثر من 30 عاما.

ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الـ36 الذين استطلعت رأيهم قراءة بمثل هذا الارتفاع.

ومن المرجح أن تدعم البيانات توقعات السوق لدرجة، بأن البنك المركزي سوف يمدد دورته من زيادات معدل الفائدة خلال الصيف للقضاء على ضغوط الأسعار.

وواصل الجنيه الإسترليني مكاسبه بعد تحرره من الضغوط، حيث ارتفع بواقع 0.4% إلى 1.2446 دولار، ليتعافى من تراجع استمر شهرا أمس الثلاثاء.

ومن أكثر الأمور المثيرة للقلق للبنك المركزي البريطاني، هي التضخم الرئيسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلب، حيث ارتفع بشكل غير متوقع إلى 6.8%، وهو أعلى مستوى له منذ 1992 وبارتفاع من 6.2% في مارس.