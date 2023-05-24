الخارجية الروسية: موسكو ضد أية محاولات لتنظيم ثورات ملونة في آسيا الوسطى

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تتسامح مع أية محاولات للتدخل في شئون دول آسيا الوسطى من أجل إحداث ثورات ملونة في المنطقة.

وأضافت زاخاروفا: "مستعدون لتعزيز التنسيق المشترك بشأن دعم دول آسيا الوسطى في ضمان سيادتها وتنميتها الوطنية، ولن نتسامح مع محاولات تنفيذ ثورات ملونة وتدخل خارجي في شئون المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها كثفوا أشكال الضغط النموذجية على آسيا الوسطى، والتي تتعارض مع مبدأ عدم التدخل في شئون الدول ذات السيادة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "الغرب الجماعي ينظر إلى التفاعل مع دول المنطقة في المقام الأول من منظور تعزيز أجندة مناهضة لروسيا ومعادية للصين الآن".