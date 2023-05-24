ضبط 318 طن قمح محلي تم تجميعها دون الحصول على تصريح بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 318 طن قمح محلي، تم تجميعها دون الحصول على تصريح من مديرية التموين بالدقهلية.

وأكد المحافظ أن الحملات التموينية المكثفة التي استهدفت مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية ومطاحن الدقيق 72%، بنطاق بني عبيد، والجمالية، وشربين، ومركز المنصورة، وتمى الأمديد، والمنزلة، أسفرت عن ضبط 318 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعا دون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً للقرار الخاص بتنظيم وتداول القمح بالمحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر المحافظ إحالة المحاضر التي تم تحريرها بالمخالفات والمضبوطات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بناء على التقرير، الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين في هذا الشأن.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بضرورة متابعة تصرفات النيابة في جميع القضايا والمحاضر المحررة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ، ضرورة قيام مديرية التموين بالدقهلية بتوعية التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة في توريد القمح؛ لزيادة معدل التوريد من الأقماح المحلية ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي، وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.