عبدالله بن زايد: الإمارات أيقونة التنافسية العالمية ويجب الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن بلاده كرست نموذجاً عالمياً فريداً في مقدرتها على رسم ملامح المستقبل، وترسيخ سمعتها في كافة المحافل الدولية باعتبارها أيقونة للسلام والتسامح والمحبة الإنسانية، كما أثبتت مقدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ومدى مرونتها الفائقة وجاهزيتها في التعامل مع المتغيرات العالمية، وتسخير الخدمات الاستباقية، واعتماد التكنولوجيا لسعادة المجتمعات ورفاه الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال زيارة الشيخ عبدالله بن زايد مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث استعرض مؤشرات التنافسية في أهم التقارير العالمية، والبيانات التحليلية، والتشريعات والسياسات الحكومية، التي تغذي مؤشرات وتقارير التنافسية، موجها بضرورة البناء على المكتسبات التي حققتها الدولة على صعيد التنافسية العالمية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن حكومة دولة الإمارات تولي تنافسية الدولة وارتقاءها في التقارير العالمية أهمية كبرى، وتعزيز هذه المكانة يكتمل بالتعاون بين كافة الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

ووجه بضرورة وضع المؤشرات المرتبطة بسمعة الدولة عالمياً ضمن المؤشرات ذات الأولوية القصوى للعمل على تعزيزها والارتقاء بها لتكون في مصاف دول العالم، وضرورة وضع إطار زمني محدد للمؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين كونها تعكس الصورة الأمثل لدولة الإمارات كبيئة عالمية جاذبة للاستثمار والكفاءات العالمية.